Frankfurt (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den früheren Regionalliga-Spieler Davor Kraljevic zu einer drastischen Strafe verurteilt. Der Ex-Spieler des SSV Ulm wurde wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Jahr belegt, die rückwirkend vom 2. Mai 2012 in Kraft tritt und bis einschließlich 1. Mai 2013 andauert. Der 33-Jährige soll in seiner Zeit in Ulm an zwei Verabredungen zu Spielmanipulationen mit dem professionellen Wettspieler Ante Sapina beteiligt gewesen sein.

Bei den betroffen Partien handelt es sich um ein Meisterschaftsspiel der Regionalliga-Saison 2008/2009 und ein Freundschaftsspiel Anfang 2009. An der späteren Manipulation der Begegnungen soll Kraljevic, der derzeit beim 1. FC Heiningen in der Bezirksliga Neckar/Fils aktiv ist und das Strafmaß bereits akzeptiert hat, allerdings nicht direkt beteiligt gewesen sein.