Rom (dpa) - Nach Domenico Criscito ist ein zweiter italienischer Fußball-Nationalspieler in den Wettskandal verwickelt. Die Staatsanwaltschaft Cremona leitete gegen Verteidiger Leonardo Bonucci von Juventus Turin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Spielmanipulationen ein.

«Alles okay», teilte Bonucci der Nachrichtenagentur Ansa zufolge in einer ersten Reaktion mit. Nationaltrainer Cesare Prandelli will den 25-Jährigen dennoch mit zur Europameisterschaft in Polen und der Ukraine nehmen. «Wenn es Bonucci gut geht, wird er im 23-köpfigen EM-Kader sein», sagte Prandelli.

Im Zusammenhang mit dem Fußball-Wettskandal wird auch gegen Criscito ermittelt. Nach Bekanntwerden der Untersuchungen am Montag war der Verteidiger aus dem Aufgebot für die EM gestrichen worden. Italienische Medien berichteten am Dienstag, dass die Vorwürfe gegen Bonucci nicht so schwerwiegend sein sollen wie gegen Criscito.