Rom (dpa) - Trotz der Ermittlungen im Fußball-Wettskandal will sich Italiens Nationaltrainer Cesare Prandelli nicht beirren lassen. Der Coach der geschockten Squadra Azzurra berief für die EM in Polen und der Ukraine Leonardo Bonucci von Juventus Turin in sein Aufgebot - gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft Cremona. Azzurri-Regisseur Daniele De Rossi fürchtet schon jetzt die Ausmaße des Wettskandals. Das sei schlimmer als 2006, sagte der Mittelfeldspieler. Damals waren nur Funktionäre in den Liga-Manipulationsskandal verstrickt gewesen.

