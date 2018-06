Berlin (dpa) - Aus Protest gegen das Massaker in der syrischen Ortschaft Al-Hula mit mehr als 100 Toten weist Deutschland den syrischen Botschafter aus.

Botschafter Radwan Lutfi wurde am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ins Auswärtige Amt einbestellt. Dort soll der 52-Jährige darüber informiert werden, dass er die Bundesrepublik innerhalb von 72 Stunden verlassen muss.

Auch Frankreich reagiert auf das Massaker und weist die Botschafterin Syriens aus. Das gab Frankreichs Präsident François Hollande nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem Präsidenten des westafrikanischen Staates Benin, Thomas Boni Yayi, bekannt.

Die Ausweisungsverfügung soll der Botschafterin im Laufe des Dienstags, spätestens aber Mittwoch bekanntgegeben werden. Auch Australien weist syrische Diplomaten aus. Andere Staaten planen nach dpa-Informationen ähnliche Schritte.

Für Anfang Juli kündigte Hollande zudem eine Konferenz der Freunde Syriens in Paris an. Zu der im Februar in Tunis gegründetem Gruppe zur Unterstützung eines Wandels in Syrien gehören rund 60 Staaten und internationale Organisationen.