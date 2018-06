New York/Damaskus (dpa) - Nach dem Massaker in Al-Hula haben Deutschland und andere EU-Länder syrische Diplomaten ausgewiesen. Der Sondergesandte von UN und Arabischer Liga Kofi Annan unternimmt heute in Damaskus einen weiteren Versuch, die Waffen endlich zum Schweigen zu bringen. Doch ob sich Assad davon beeindrucken lässt, ist fraglich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.