Kiel (dpa) - Spezialisten haben die Suche nach einer Leiche in einer Lagerhalle in Altenholz bei Kiel fortgesetzt. Die Polizei vermutet in der Halle die Überreste des vor zwei Jahren verschwundenen, damals 47 Jahre alten Tekin Bicer. Er soll wegen Drogengeschäften mit der Rockerbande «Hells Angels» aneinandergeraten sein. Mit schwerem Gerät war nach Angaben eines Polizeisprechers das ganze Pfingstwochenende Beton des Hallenfundaments abgetragen worden. Auslöser der Spurensuche war eine Großrazzia am vergangenen Donnerstag in Norddeutschland.

