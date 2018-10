Bottrop (dpa) - Vermutlich ein Mitglied der Rockergruppe Bandidos ist in Bottrop erschossen worden. Das berichtet die Polizei in Recklinghausen. Der 49-Jährige war am Morgen mit einer tödlichen Schussverletzung an einer Bundesstraße neben seinem Motorrad gefunden worden.

