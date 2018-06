Los Angeles (dpa) - Die kalifornische Polizei ermittelt wegen eines angeblichen Angriffs von Teeniestar Justin Bieber (18) gegen einen Paparazzo.

Nach Mitteilung der Behörden vom Montag hatte der Fotograf die Polizei zu einem Einkaufszentrum in Calabasas nahe Los Angeles gerufen. Der Mann habe behauptet, er sei von Bieber angegriffen und im Verlauf der Auseinandersetzung verletzt worden. Wie das Promi-Portal «Tmz.com» berichtete, hatte der Schnäppchenjäger versucht, Fotos von Bieber und seiner Freundin Selena Gomez zu schießen.

Beim Eintreffen der Polizei hatte der Popsänger den Ort bereits verlassen. Der Paparazzo klagte über Schmerzen, heißt es in dem Polizeibericht. Er sei mit der Ambulanz in ein Krankenhaus gebracht und nach einer Untersuchung wieder entlassen worden. In einem Aufruf baten die Ermittler um Hinweise von Passanten, die den Vorfall möglicherweise gesehen haben.

