Hamburg (dpa) - Den «Club der Millionäre» hat er besungen - nun ist Rockmusiker Udo Lindenberg ihm auch als Unplugged-Star beigetreten. Eine Million Tonträger seines Albums «MTV Unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic» hat der Sänger verkauft. Dafür gab es in ebenjenem Hotel an der Hamburger Außenalster auf einer Party mit Hunderten geladenen Gästen Multi-Platin für den 66-Jährigen. Mit dem Album hatte sich der Deutschrocker wochenlang an der Spitze der Charts behauptet.

