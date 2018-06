Löw verzichtet auf ter Stegen, Sven Bender, Draxler und Cacau

Tourrettes (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat Marc-André ter Stegen, Sven Bender, Julian Draxler und Cacau aus seinem vorläufigen Aufgebot für die Fußball-Europameisterschaft gestrichen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag vor dem Training in Tourrettes mit. Das Quartett befindet sich bereits auf der Heimreise. Am morgigen Dienstag muss Löw seinen 23-Mann-Kader für das Turnier in Polen und der Ukraine der UEFA melden. Der FC Bayern München stellt mit acht Spielern den größten Block des endgültigen deutschen Kaders. Nach dem Verzicht auf Mittelfeldspieler Sven Bender von Borussia Dortmund stehen vier Profis des Double-Gewinners im Aufgebot.

EM-Co-Gastgeber Ukraine schlägt Estland 4:0

Kufstein/Kiew (dpa) - Knapp zwei Wochen vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft hat Co-Gastgeber Ukraine beim 4:0 (3:0) im Testspiel gegen Estland bereits gute Form bewiesen. Das Team um Kapitän Anatoli Timoschtschuk (FC Bayern München) und Ex-Bundesligaprofi Andrej Woronin (Dynamo Moskau) zeigte sich am Montagabend in der Kufstein Arena äußerst kombinationsstark und ohne große Schwächen. Die Mannschaft von Trainer Oleg Blochin wurde im Trainingslager in Österreich vom Gegner allerdings selten gefordert. Die Tore für die Ukraine erzielten Andrej Jarmolenko (9.), Oleg Gussew (34., Foulelfmeter), Woronin (41.) und Artjom Milewski (50.).

Champions-League-Held Cech bis 2016 bei Chelsea

London (dpa) - Torwart Petr Cech bleibt bis 2016 beim Champions-League-Gewinner FC Chelsea. Wie der Club aus London mitteilte, unterschrieb der tschechische Fußball-Nationalspieler am Montag einen neuen Vierjahresvertrag. Zudem sicherte sich der englische Top-Club offenbar die Dienste des belgischen Offensivmannes Eden Hazard vom französischen Club OSC Lille. Der 21-Jährige verkündete seinen Wechsel am Montagabend per Twitter. In Frankreich wurde Hazard zweimal hintereinander zum besten Feldspieler der Liga gewählt. Bei Chelsea wäre er ein Konkurrent von Marko Marin, der von Werder Bremen zu den Londonern wechselt.

Kohlschreiber in Paris in Runde zwei

Paris (dpa) - Philipp Kohlschreiber ist als fünfter deutscher Tennisprofi bei den French Open in die zweiten Runde eingezogen. Der an Nummer 24 gesetzte Augsburger besiegte am Montag in Paris den Australier Matthew Ebden mit 6:4, 6:4, 7:6 (7:4). Thomas Haas muss am Dienstag nachsitzen. Das Erstrundenspiel des 34-Jährigen gegen den Italiener Filippo Volandri wurde am Montagabend wegen Dunkelheit beim Stand von 6:3, 0:6, 6:4, 4:2 abgebrochen. Ausgeschieden sind am Montag Sabine Lisicki, Mona Barthel, Benjamin Becker, Björn Phau, Philipp Petzschner und Tobias Kamke.

Hochsprung-Ass Friedrich mit siegreichem Saisoneinstand

Rehlingen (dpa) - Deutschlands Hochsprung-Ass Ariane Friedrich ist mit einem Sieg in die Olympia-Saison gestartet. Beim internationalen Leichtathletik-Meeting in Rehlingen überquerte die Frankfurterin am Pfingstmontag 1,92 Meter und erfüllte damit auf Anhieb die Norm für die Europameisterschaften Ende Juni in Helsinki. «Ich habe da angefangen, wo ich in der Halle aufgehört habe. Zufriedener kann ich nicht sein», sagte Friedrich nach ihrem ersten Freiluft-Wettkampf seit über 20 Monaten. Nach einem im Dezember 2010 erlittenen Achillessehnenriss war die WM-Dritte von 2009 im vergangenen Jahr komplett ausgefallen.

Weitspringer Bayer siegt in Wesel mit 8,25 Metern

Wesel (dpa) - Die deutschen Weitspringer sind erfolgreich in die Olympia-Saison gestartet. Zwei Tage nach Europameister Christian Reif haben auch Sebastian Bayer und Alyn Camara die Qualifikationsnorm für die Olympischen Spiele in London erfüllt. Hallen-Europameister Bayer (Hamburg) siegte am Montag beim Springer-Meeting in Wesel mit starken 8,25 Metern vor dem Leverkusener Camara (8,20). Reif hatte bereits am Samstag bei der Kurpfalz Gala in Weinheim einen Satz über 8,26 Meter hingelegt. Bei den Frauen steigerte Sosthene Taroum Mogunenara aus Wattenscheid in Wesel ihre persönliche Bestleistung auf 6,88 Meter. Die Olympia-Norm von 6,75 Metern hatte die 22-Jährige bereits vor einer Woche in Garbsen erfüllt.

Springreiterin Luciana Diniz gewinnt Großen Preis in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa) - Die Springreiterin Luciana Diniz hat am Pfingstmontag den Großen Preis beim internationalen Reitturnier in Wiesbaden gewonnen. Die gebürtige Brasilianerin, die für Portugal startet und in Bonn lebt, kassierte für ihren Sieg ein Preisgeld von 18 750 Euro. Für ihren fehlerfreien Ritt in der entscheidenden Runde auf Lennox benötigte sie 42,66 Sekunden. Zweiter wurde der im hessischen Büttelborn lebende Italiener Emanuele Gaudiano (0/43,20). Rang drei ging an die Amerikanerin Lauren Hough mit Blue Angel (0/44,71). Bester Deutscher wurde Holger Wulschner (Groß Viegeln) mit Cefalo auf Rang fünf (0/45,67).

WM-Entscheidung im Tiebreak - Anand und Gelfand spielen 6:6

Moskau (dpa) - Die Entscheidung bei der Schach-WM in Moskau ist vertagt. Nach zwölf Partien trennten sich Titelverteidiger Viswanathan Anand (Indien) und Boris Gelfand (Israel) 6:6. Am Pfingstwochenende endeten die Spiele am Samstag und Montag jeweils mit einem Remis. Beide Großmeister müssen nun am Mittwoch in einem Tiebreak den Champion ermitteln. Dabei stehen zunächst vier Schnellschach-Partien mit verkürzter Bedenkzeit auf dem Programm. Ist danach noch immer keine Entscheidung gefallen, wird im Blitzschach weitergespielt.