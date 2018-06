Kairo (dpa) - In der ägyptischen Hauptstadt Kairo halten die Proteste gegen den Ausgang der ersten Runde der Präsidentenwahl an. Nach Berichten des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira versammelten sich in der Nacht bis zu 2000 Demonstranten auf dem Tahrir-Platz. Der Kandidat der Muslimbrüder, Mohammed Mursi, und der frühere Luftwaffenchef und letzte Ministerpräsident des gestürzten Präsidenten Husni Mubarak, Ahmed Schafik, waren zu den Gewinnern der ersten Runde erklärt worden. Sie gehen Mitte Juni in die Stichwahl. Die Demonstranten werfen ihnen Wahlmanipulationen vor.

