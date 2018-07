Kairo (dpa) - In Ägypten ist es zu Protesten gekommen, nachdem die offiziellen Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentenwahlen bekanntgegeben wurden. Demonstranten griffen in Kairo das Wahlkampf- Hauptquartier des Kandidaten Ahmed Schafik an und legten Feuer. Der frühere Luftwaffenchef und letzte Ministerpräsident des gestürzten Präsidenten Husni Mubarak wird sich Mitte Juni in einer Stichwahl dem Kandidaten der Muslimbruderschaft, Mohammed Mursi, stellen. Auf dem Tahrir-Platz demonstrierten Tausende gegen den Ausgang der ersten Wahlrunde, die sie als unfair und nicht repräsentativ kritisierten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.