Offenbach (dpa) - Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt. Vor allem im Norden, nachmittags auch im Süden werden einzelne Schauer oder Gewitter erwartet, meldet der Deutsche Wetterdienst in Offenbach. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 Grad im Nordosten und bis zu 25 Grad am Oberrhein.

In der Nacht zum Donnerstag gibt es vor allem im Süden noch Schauer, die anfangs auch noch von Gewittern begleitet sein können. Sonst ist es gering bewölkt oder klar, bevor von Nordwesten her Wolken mit Regen aufziehen. Die Temperatur sinkt auf 12 bis 5 Grad ab.