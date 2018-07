Frankfurt/Main (dpa) - Anhaltende Sorgen um Spanien und enttäuschte Hoffnungen auf wachstumsfördernde Maßnahmen in China haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder ins Minus gedrückt. Bis zum Mittag sank der Dax um 1,04 Prozent auf 6330 Punkte.

Am Vortag hatte der Leitindex noch 1,16 Prozent höher geschlossen. Der MDax gab am Mittwoch 1,32 Prozent auf 10 280 Punkte ab und der TecDax verlor 0,83 Prozent auf 758 Punkte. Ein Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, wonach die chinesische Regierung kein großes Konjunkturprogramm plant, habe die Stimmung an den Börsen gedämpft, sagten Marktexperten. In Europa sorge derweil die Zurückhaltung der Europäischen Zentralbank (EZB) bei den Hilfen für die in Schieflage geratene Bankia-Sparkasse für Unsicherheit.

Zudem stieg die Rendite für fünfjährige spanische Staatsanleihen erstmals seit Ende November über sechs Prozent und eine Auktion italienischer Staatsanleihen verlief enttäuschend. Der Euro zeugte mit einem neuerlichen Tiefststand seit Juli 2010 ebenfalls von der Unsicherheit im Markt.

Den Aktien der Deutschen Börse reichte dank angekündigter Aktienrückkäufe Programms ein Minus von 0,32 Prozent auf 38,68 Euro für einen der vordersten Dax-Plätze. Als klarer Spitzenreiter und einziger Gewinner stiegen die Papiere der Metro um 1,61 Prozent. Der Handelskonzern verkauft die britische Großhandelsgesellschaft Marko an die Booker Group. Die Bankenwerte gaben indes nach und folgten damit dem europaweit schwachen Branchentrend.