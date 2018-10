Nürnberg (dpa) - Gute Chancen für Jobsucher: Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist nach einem Einbruch im April zum Frühjahrsende wieder gestiegen. Es gebe sogar mehr offene Stellen als im Boomjahr 2007, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch bei der Veröffentlichung ihres Stellenindex BA-X.

Der Indikator lag im Mai mit 173 Punkten um drei Zähler höher als im April. Der Wert pendelt nach steilem Anstieg in den beiden Vorjahren seit Anfang 2012 um die Marke von 175.

Der Stellenindex zeige, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch sei, kommentierte die BA die aktuelle Lage. Die gute wirtschaftliche Situation trage weiterhin zu dem großen Bedarf bei. Die Zahlen zeigten auch, dass Unternehmen immer länger brauchten, geeignete Bewerber zu finden. Dadurch blieben Stellen länger als früher unbesetzt.

Besonders in der Zeitarbeit gibt es der BA zufolge großen Kräftebedarf - jede dritte freie Stelle wurde von Leiharbeitsunternehmen gemeldet. Auch der Groß- und Einzelhandel, Bauinstallationsbetriebe, die Gastronomie sowie das Gesundheits- und Sozialwesen suchten Mitarbeiter. «Nahezu alle Branchen vermelden ein Plus, welches jedoch von Monat zu Monat kleiner wird», räumte die Bundesagentur ein. Die Arbeitslosenzahlen will sie an diesem Donnerstag in Nürnberg bekanntgeben.