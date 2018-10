Berlin (dpa) - Die vier Übertragungsnetzbetreiber stellen heute in Berlin einen Plan für den bundesweiten Ausbau der Stromnetze vor. Dieser soll die Entwicklung hin zu einer wachsenden Versorgung mit erneuerbaren Energien berücksichtigen und den Ausbaubedarf für die kommenden zehn Jahre skizzieren. Da der Strom zunehmend auch in dünn besiedelten Gegenden und auf See erzeugt wird, sind mehrere tausend Kilometer an Stromautobahnen notwendig, hinzu kommen Zehntausende neue Kilometer, die auf der Verteilnetzebene gebaut werden müssen.

