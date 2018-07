Leipzig (SID) - Die deutschen Fußball-Nationalspieler werden am Abend vor der EM-Generalprobe am Donnerstag in Leipzig gegen Israel (20.30 Uhr/ARD) über Neuerungen im Reglement bei der Endrunde in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) aufgeklärt. Der deutsche Schiedrichter-Chef Herbert Fandel wird der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw die wichtigsten Informationen mit auf den Weg geben.