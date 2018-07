Rom/Frankfurt (dpa) - Italien gerät bei der Geldaufnahme immer weiter unter Druck. Am Mittwoch lieferte das Euro-Schwergewicht einen enttäuschenden Auftritt am Anleihemarkt ab. Bei einer Versteigerung neuer Papiere mit fünf- und zehnjähriger Laufzeit wurde das Maximalziel deutlich verfehlt. Die Zinsen zogen spürbar an.

Die Finanzmärkte reagierten enttäuscht. Statt wie geplant insgesamt bis zu 6,25 Milliarden Euro gelang es der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone lediglich, 5,732 Milliarden Euro bei Investoren einzusammeln. Eine Anleihe mit richtungweisender Laufzeit von zehn Jahren spülte 2,341 Milliarden Euro in die Staatskasse, wie aus Angaben der italienischen Schuldenagentur hervorgeht. Im Vergleich zur letzten Auktion im April legten die Zinsen, die Italien bieten musste, von 5,84 auf 6,03 Prozent zu.

Weitere 3,391 Milliarden Euro sammelte Italien mit einem Papier mit fünfjähriger Laufzeit ein. Auch hier zogen die Zinsen weiter an und kletterten im Vergleich zur vorangegangenen Versteigerung im Vormonat von 4,86 auf 5,66 Prozent. Zudem ging die Nachfrage zurück.

Am Sekundärmarkt, wo die umlaufenden Anleihen gehandelt werden, stieg die Rendite der zehnjährigen italienischen Papiere im Anschluss an die Auktion über die kritische Marke von sechs Prozent. Der Euro fiel auf ein Tagestief bei 1,2432 US-Dollar. Das ist zudem der tiefste Stand seit fast zwei Jahren.