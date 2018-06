New York (dpa) - Hollywood-Schauspieler Christian Bale (38) hat in seinem Gummi-Anzug als Comicfigur Batman sehr geschwitzt.

Trotzdem klingt er nostalgisch, wenn er ihn jetzt an den Nagel hängen muss. «Trotz aller Unannehmlichkeiten und der Hitze und dem Schweiß und den Kopfschmerzen und allem - wenn man sich zurücklehnt und den Film anschaut, dann sagt man: Das ist echt cool! Ich werde ihn also vermissen», sagte Bale der Webseite «Movies.com». Der letzte Teil der Batman-Verfilmung «The Dark Knight Rises» unter der Regie von Christopher Nolan läuft Ende Juli in den deutschen Kinos an.

Bericht in «Movies.com»