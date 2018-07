Fürth (SID) - Mit Investitionen in Millionenhöhe rüstet die SpVgg Greuther Fürth die Arena im Ronhof für seine Premieren-Saison in der Bundesliga auf. Durch Umbauarbeiten der Südtribüne und eine neue Vortribüne erhöht sich die Kapazität des Stadions von derzeit 15.500 Plätzen auf 18.000. In der dann umgestalteten Arena wird die SpVgg ihre 17 Heimspiele in der kommenden Saison austragen. Ein Umzug ins Nürnberger Frankenstadion für Spiele wie gegen den 1. FC Nürnberg, Bayern München oder Meister Borussia Dortmund ist nicht geplant.

Im Südbereich der Arena entstehen ab Mitte Juni sowohl Sitzplätze als auch neue Stehplätze. Die Stahlrohrkonstruktion in den Blöcken 5 bis 9 wird abgebaut und mit einer kompletten Überdachung neu errichtet. Außerdem wird der bisherige Familienfanblock zum Stehplatz-Bereich umgestaltet und bietet künftig über 3000 Zuschauern Platz.

"Durch die Investitionen erhöhen wir nicht nur den Komfort für die Besucher, sondern stellen auch sicher, dass wir alle unsere Heimspiele trotz erheblicher finanzieller Nachteile im Sportpark Ronhof austragen können", sagte Holger Schwiewagner, Geschäftsleitungsmitglied der SpVgg. Von Seiten der Stadt Fürth und der Polizei wurde die SpVgg in ihrem Ansatz, die Heimspiele in der eigenen Arena auszutragen, bestärkt. Schwiewagner spricht in diesem Zusammenhang von einem "klaren Bekenntnis zu unserer Heimatstadt".