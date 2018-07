Potsdam (dpa) - Kurz nach der Razzia bei den Hells Angels in Berlin ist auch ein Vereinsheim der Rocker in Potsdam durchsucht worden. Potsdam sei kein Rückzugsort für verbotene Organisationen, sagte ein Polizeisprecher. Je 100 Beamte aus Berlin und Brandenburg hätten das Heim sowie Fahrzeuge durchsucht und dabei Hieb- und Stichwaffen gefunden, darunter Macheten und Axtstiele. 21 Personen traf die Polizei an, Festnahmen gab es nicht. In Berlin hatten zuvor 550 Polizisten und Spezialeinsatzkommandos aus anderen Bundesländern Vereinslokale und etwa 30 verdächtige Wohnungen untersucht.

