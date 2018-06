Hamburg (dpa) - Den «Club der Millionäre» hat er besungen - nun ist Rockmusiker Udo Lindenberg ihm auch als Unplugged-Star beigetreten. Rund eine Million Mal hat sich sein «MTV Unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic»-Album verkauft.

Dafür gab es in ebenjenem Hotel an der Hamburger Außenalster auf einer Party mit geladenen Gästen am Dienstagabend Multi-Platin für den 66-Jährigen. Mit dem Album hatte sich der Deutschrocker wochenlang an der Spitze der Charts behauptet. Sein erstes Nummer-eins-Album war Lindenberg 2008 mit seinem Comeback «Stark wie Zwei» gelungen.

Rund 400 Gäste kamen in den Großen Ballsaal des Atlantic-Hotels, in dem Lindenberg seit Mitte der 90er Jahre seine «Panikzentrale» hat. Musiker wie Inga Humpe, Max Herre, Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler und «The Voice Of Germany»-Kandidat Ole Feddersen feierten mit der Rocklegende. Sänger Clueso, mit dem Lindenberg seinen Hit «Cello» neu aufgenommen und ebenfalls mit Erfolg in den Charts platziert hatte, brachte gemeinsam mit Kollegen das Lied umgetextet als ganz besonderes Ständchen: statt «Cello» hieß es dann «Udo».

Lindenberg selbst, der von seiner Plattenfirma Warner Music mit der Party überrascht wurde, nannte sich in «Udo Freuberg» um. «Glücklich wie ein kleines Kind» sei er, sagte der Panikrocker - an diesem «historischen Tag». «Ich muss mich immer wieder kneifen, um sicherzugehen, dass dies kein Traum ist». Doch das belegen auch die Zahlen: Platin gibt es für 200 000 verkaufte Alben - allein sein Unplugged-Album schaffte dies viermal. Die insgesamt eine Million verkauften Tonträger und DVDs ließen sich nach Angaben der zuständigen PR-Agentur zu einem 1400 Meter hohen Turm aus Doppel-CDs: stapeln.

