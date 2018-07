Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Folk-Musiker Doc Watson ist tot. Nach Angaben seines Managements starb der seit seiner Kindheit blinde Gitarrist und Sänger in einem Krankenhaus in Winston-Salem im US-Staat North Carolina. Watson war wenige Tage zuvor am Bauch operiert worden. Der achtfache Grammy-Preisträger, der Folk, Bluegrass, Country, Gospel und Blues spielte, war 89 Jahre alt. Watson nahm über 50 Platten auf. Seinen letzten Grammy gewann er 2002 für das Album «Legacy» gemeinsam mit Banjospieler David Holt.

