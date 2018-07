130 000 Kita-Plätze fehlen - Schröder: Rechtsanspruch bleibt

Berlin (dpa) - Der Bund will mit zusätzlichen Hilfen den stockenden Ausbau der Kinderbetreuung für unter Dreijährige beschleunigen. Am vereinbarten Rechtsanspruch ab August 2013 werde nicht gerüttelt. Das versicherte Bundesfamilienministerin Kristina Schröder bei der Vorlage eine Zehn-Punkte-Programms in Berlin. Das Kabinett hatte zuvor ihren Bericht zum Stand der Kinderbetreuung gebilligt. Nach aktuellen Schätzungen des Ministeriums fehlen bundesweit noch immer 130 000 Betreuungsplätze.

Stromautobahnen quer durch Deutschland geplant

Berlin (dpa) - Vier lange Stromautobahnen müssen in den nächsten zehn Jahren quer durch Deutschland gebaut werden, um das Abschalten der Atomkraftwerke aufzufangen. Hinzu kommen mehrere kürzere Abschnitte. Das geht aus dem Netzentwicklungsplan hervor, den die Netzbetreiber heute in Berlin vorgestellt haben. Neben 3800 Kilometern an neuen Trassen sollen 4400 Kilometer Leitungen so optimiert werden, dass sie die schwankende Wind- und Solarstromeinspeisung aushalten. Für Aus- und Neubau werden Kosten von 20 Milliarden Euro veranschlagt.

Merkel bremst CSU-Vorstoß für Pkw-Maut aus

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat den erneuten Vorstoß der CSU für eine Pkw-Vignette auf deutschen Autobahnen ausgebremst. Die Einführung einer Pkw-Maut sei kein Vorhaben für diese Legislaturperiode, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Der Verband der Automobilindustrie begrüßte das «klare Wort» der Kanzlerin. Die SPD kritisierte Ramsauers Vorgehen. Jedes Jahr treibe er die Pkw-Maut durchs Dorf, sagte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sören Bartol, der dpa.

Neues Massaker in Syrien - Hollande spricht von Militärintervention

Damaskus (dpa) - Nach den jüngsten Gräueltaten in Syrien droht der französische Präsident François Hollande mit einem Waffengang. Eine Militärintervention sei nicht ausgeschlossen, sagte Hollande dem Fernsehsender France 2. Voraussetzung sei aber die Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht und ein Mandat des UN-Sicherheitsrats. Erneut berichteten Aktivisten von einem Massaker. Sie veröffentlichten ein Video, das die Leichen von 13 Männern zeigt - mit hinter dem Rücken zusammengebundenen Händen. Die UN-Beobachtermission bestätigte die Angaben.

Höchstes britisches Gericht: Assange darf ausgeliefert werden

London (dpa) - Nach eineinhalbjähriger Justizschlacht hat Wikileaks-Gründer Julian Assange den Kampf gegen seine Auslieferung nach Schweden zunächst verloren. Das höchste britische Gericht in London entschied, der schwedische Haftbefehl gegen Assange wegen Sexualstraftaten sei rechtens. Allerdings wurde den Assange-Anwälten eine Frist von 14 Tagen eingeräumt. Binnen dieser Frist können sie beantragen, das Verfahren neu aufzurollen. Die Assange-Seite kündigte an, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen.

50 Jahre Gefängnis für Ex-Diktator Charles Taylor

Den Haag (dpa) - Eine Warnung für alle Diktatoren mit Blut an den Händen: Wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist der liberianische Ex-Diktator Charles Taylor zu 50 Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Strafmaß verkündeten die Richter des UN-Sondertribunals für Sierra Leone. In Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone, reagierten viele Menschen mit Jubel. Taylors Anhänger in Liberia kritisierten dagegen das Strafmaß als zu hoch. Der Richterspruch bedeutet für den 64-Jährigen «lebenslang».