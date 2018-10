Berlin (dpa) - Lohnzuschüsse und verbilligte Kredite - der Bund will den schleppenden Kita-Ausbau für unter Dreijährige flott machen. 130 000 Plätze fehlen bundesweit. Die Regierung will dennoch Wort halten. Am vereinbarten Rechtsanspruch ab August 2013 werde nicht gerüttelt, versicherte Bundesfamilienministerin Kristina Schröder.

GEW-Kita-Qualitätsoffensive