Leipzig (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre EM-Generalprobe ohne Glanz gewonnen. Gegen Israel setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in Leipzig mit 2:0 durch. Die Treffer erzielten im ausverkauften Stadion Mario Gomez und André Schürrle. Am Montag reist der DFB-Tross in sein EM-Quartier nach Polen. Das erste Turnierspiel steht am 9. Juni im ukrainischen Lwiw gegen Portugal an. Es folgen die Gruppenspiele gegen die Niederlande und Dänemark am 13. und 17. Juni.

