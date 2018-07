Köln (SID) - Bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln ist die Torwart-Frage endgültig geklärt. U19-Nationalkeeper Timo Horn steht in der kommenden Zweitliga-Saison zwischen den Pfosten der Geißböcke und verdrängt damit nach dem Willen der sportlichen Leitung den bisherigen Stammtorhüter Michael Rensing. "Timo Horn ist das erste Gesicht des Umbruchs", sagte Sportchef Frank Schaefer auf der Homepage der Rheinländer und begründete zugleich die Trennung von Rensing: "Eine andere Entscheidung wäre inkonsequent gewesen."

Der 19 Jahre alte Horn sammelte bislang ausschließlich in den Nachwuchsmannschaften des Vereins oder des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Erfahrungen. Einsätze bei den Profis stehen für den Torhüter noch keine zu Buche. "Er traut sich den nächsten Schritt zu, und wir trauen ihm diesen Schritt zu", sagte Schaefer.

Rensing hatte bereits in der vergangenen Woche seinen unfreiwilligen Abschied angedeutet. Der ehemalige Schlussmann des deutschen Rekordmeisters Bayern München, der in der Winterpause der Saison 2010/11 in Köln angeheuert hatte, prüft nun angeblich Angebote aus dem Ausland.