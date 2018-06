Bremen (SID) - Der Sommerfahrplan von Fußball-Bundesligist Werder Bremen nimmt Konturen an. Am 29. Juli testet die Mannschaft von Trainer Thomas Schaaf beim Zweitligisten SC Paderborn. Anstoß ist um 15.00 Uhr. Werder startet am 5. Juli in die Saison-Vorbereitung.