Stralsund (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Situation in Syrien als Katastrophe bezeichnet. Die Perspektiven seien wirklich schlecht, sagte sie nach einem Treffen des Ostseerats in Stralsund. Merkel setzt auf die Kooperation Russlands, um den seit Monaten anhaltenden Syrien-Konflikts zu lösen. Sie werde morgen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin darüber sprechen, der zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin kommt. Zu ihren Erwartungen an das Treffen wollte die Kanzlerin nichts sagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.