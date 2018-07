St. Gallen (dpa) - Mit einem öffentlichen Gottesdienst nehmen Angehörige, Freunde und Fans von Kurt Felix heute Abschied von dem kürzlich gestorbenen Fernsehmoderator. Der Theologe und Fernsehprofi Beat Antenen - langjähriger Freund von Kurt Felix und dessen Frau Paola - führt in der Kirche im schweizerischen St. Gallen durch die Feier. Zahlreiche prominente Gäste werden erwartet. Kurt Felix war vor gut zwei Wochen im Alter von 71 Jahren in St. Gallen an einer Krebserkrankung gestorben. Der Entertainer brachte mit seiner Sendung «Verstehen Sie Spaß?» mehr als zehn Jahre lang Millionen Menschen zum Lachen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.