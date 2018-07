Von der Theaterbühne in die Clubs zieht es das New Yorker Rock-Quartett um den brillanten Pianisten und Sänger Paul Wallfisch. Nach dem Triumph als Live-Band bei der gefeierten Dortmunder Inszenierung des Bulgakow-Romans «Der Meister und Margarita» präsentiert Botanica den Schauspiel-Soundtrack und ältere Songs bei einer Deutschland-Tournee. Die Mischung aus rauem Rock à la Tom Waits oder Nick Cave, zarten Folk-Balladen und Jazz-Elementen verspricht spannende Konzertabende. Nach dem Auftakt im Mai in Jena (30.) und Berlin (31.) sind im Juni die Städte Cottbus (1.), Krefeld (2.), Freiburg (4.), Sindelfingen (6.), Haldern (7.) und Braunschweig (8.) dran.

http://dpaq.de/K8n9I