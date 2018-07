Berlin (dpa) - Außergewöhnlicher Auftritt der britischen Band Maximo Park («The Kids Are Sick Again», «Books From Boxes»): Rund 100 Gäste sind für Donnerstagabend (31. Mai) zu einem exklusiven Konzert in einer Berliner Tram geladen.

Dort wollen die Musiker um Sänger Paul Smith alte Songs sowie Lieder ihres neuen Albums «The National Health» zum Besten geben, wie die Plattenfirma mitteilte. Kaufkarten gibt es keine, Fans konnten im Internet Tickets für die Straßenbahn-Fahrt gewinnen. Vor deutlich größerem Publikum spielen die Indie-Rocker dann am Wochenende bei «Rock am Ring» und «Rock im Park».

