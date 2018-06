Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt setzte am Dienstag seinen Achterbahnkurs fort. Nachdem der Leitindex Dax zunächst die psychologisch wichtige Marke von 6000 Punkten packte, rutschte er zwischenzeitlich ins Minus.

Zuletzt zeigte er ein Plus von 0,04 Prozent und lag bei 5980 Punkten. Der MDax kletterte um 0,37 Prozent auf 9751 Punkte, der TecDax rückte 0,21 Prozent auf 715 Punkte vor.

Ein Händler begründete das Auf und Ab auch mit dem ausfallenden Handel in England. Wegen der Feiern zum Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II. blieb die Börse in London geschlossen. Der Fokus der Anleger richte sich daher eher auf den Dax, da dieser dem englischen FTSE-100-Index in puncto Branchenstruktur näher komme als etwa der euroäische Leitindex EuroStoxx 50, hieß es.

Zuvor hatten sich die asiatischen Börsen erholt. Positiv wirkten Hoffnungen der Anleger auf konjunkturstützende Maßnahmen der Politik und der Zentralbanken. Wie Händler erklärten, werde die Zuversicht gestützt von einer am Dienstag geplanten Telefonkonferenz der Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten, in der das weitere Vorgehen besprochen werden soll.

Marktanalyst Cameron Peacock von IG Markets sprach von «hoffnungsvollem Optimismus». Zwar sei von diesen Konferenzen zuletzt immer viel erwartet und wenig erfüllt worden, die Augen und Ohren der Marktteilnehmer blieben jedoch offen für jedes Signal eines gemeinsamen Lösungsansatzes für die zugespitzte Schuldenkrise. Positiv sei auch der Optimismus des Marktes, dass der Weg für eine europäische Bankenunion geebnet werden könnte, fügte Marktstratege Stan Shamu hinzu.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von Fresenius mit einem Kursplus von 0,80 Prozent positiv auf.