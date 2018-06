Rom (AFP) Der ehemalige Chef der italienischen Großbank Unicredit, Alessandro Profumo, muss sich wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen Profumo sowie weitere 19 Mitangeklagte werde voraussichtlich am 1. Oktober beginnen, teilten die Justizbehörden in Mailand am Dienstag mit. Die Gruppe soll dafür verantwortlich sein, dass die Unicredit Steuern in Höhe von insgesamt 245 Millionen Euro hinterzogen hat.

