Berlin (AFP) Der 32-jähriger Berliner, der in der Nacht zum Montag seine Frau getötet und zerstückelt haben soll, wird am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. "Dann wird auch entschieden, ob er in Untersuchungshaft oder in die Psychiatrie kommt", sagte ein Gerichtssprecher in Berlin. Der mutmaßliche Täter Orhan S. hatte seine Frau offenbar bei einem Ehestreit erstochen und ihr dann den Kopf abgetrennt.

