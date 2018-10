Hamburg (AFP) Im Prozess um einen schweren Verkehrsunfall mit vier Toten in Hamburg-Eppendorf hat die Verteidigung am Dienstag vor dem Landgericht der Hansestadt Freispruch für den Angeklagten gefordert. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 40-Jährigen unter anderem fahrlässige Tötung vor, weil er trotz seines Wissens um eine epileptische Erkrankung Auto gefahren sei und dabei im März vergangenen Jahres einen Anfall bekommen haben soll, was den Unfall auslöste. Der Verteidiger wies den Vorwurf zurück. Sein Mandant sei sich subjektiv keiner Gefahr bewusst gewesen und habe nicht fahrlässig gehandelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.