Abu Dhabi (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat vor einem durch den Konflikt in Syrien ausgelösten Flächenbrand in der Region gewarnt. Eines der deutschen Ziele im Bemühen um eine Beilegung des Konflikts sei, eine Ausweitung der Gewalt in der Region zu verhindern, sagte Westerwelle am Dienstag bei einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Blutvergießen in Syrien müsse daher rasch gestoppt werden, wozu weiterer Druck auf Präsident Baschar al-Assad nötig sei, betonte der Außenminister in Abu Dhabi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.