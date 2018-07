Krakau (SID) - Wettskandal, Erdbeben und eine bittere Pleite: Nach turbulenten Tagen will Italiens Nationaltrainer Cesare Prandelli die Konzentration beim viermaligen Weltmeister wieder voll auf das Sportliche lenken. "Ab jetzt können wir nur noch auf den Platz gehen und Fußball spielen. Nur das zählt für uns", sagte der 54-Jährige am Dienstag kurz nach der Ankunft der "Squadra Azzurra" im EM-Quartier im polnischen Krakau.

In der Pflicht sieht Prandelli seine Mannschaft besonders gegenüber den Fans. "Als wir heute in Pisa abgeflogen sind, haben uns 10.000 Tifosi zugejubelt. Auch im Trainingslager war die Unterstützung fantastisch. Wir haben eine große Verantwortung", sagte der Coach im "Casa Azzurri", dem EM-Quartier der Nationalmannschaft während der Endrunde.

Vor dem Auftaktspiel gegen Welt- und Europameister Spanien am Sonntag (18.00 Uhr) ist Prandelli trotz des 0:3-Debakels bei der Generalprobe gegen Russland nicht bange. "Nach der Niederlage will jeder besser spielen und zeigen, was er kann. Jeder will beweisen, dass er bei der EM eine wichtige Rolle spielen will", so Prandelli, der seine Mannschaft noch am Abend zum ersten Training bat.