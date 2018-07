Hannover (SID) - Mirko Slomka wird beim Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft als TV-Experte dabei sein. Der Trainer des Bundesligisten Hannover 96 ist bei der Partie zwischen Gastgeber Polen und Griechenland am Freitag (18.00 Uhr/ARD) an der Seite von Moderator Gerhard Delling im Einsatz.

Vor Beginn, in der Halbzeitpause und nach Abpfiff der Begegnung wird Slomka die Partie in Warschau analysieren. Der 96-Coach übernimmt den Part des Stammexperten Mehmet Scholl, der beim zweiten Freitagsspiel zwischen Russland und Tschechien in Breslau (20.45 Uhr) neben Reinhold Beckmann als Co-Moderator tätig sein wird.