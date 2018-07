Kiew (SID) - Box-Weltmeister Witali Klitschko hat sich am Dienstag an einem Demonstrationszug vor dem ukrainischen Parlament in Kiew beteiligt. Es ging um die Einführung eines Gesetzes, das die Einführung des Russischen als zweite Amtssprache vorsieht. Zwischen Gesetzesgegnern und Polizisten gab es auf dem Unabhängigkeitsplatz, der bei der Fußball-EM als Fan-Zone genutzt werden soll, Auseinandersetzungen. Laut Augenzeugenberichten setzten beide Seiten Tränengas ein.

Witali Klitschko gehörte zu den Gegendemonstranten: "Ich spreche Ukrainisch, Russisch, Deutsch, Englisch. Aber als Ukrainer bin ich überzeugt, dass wir eine einzige Staatssprache haben sollten." Die Demonstranten, die dem Aufruf mehrerer Oppositionsgruppen gefolgt waren, riefen Parolen wie "Ein Staat, eine Sprache", "Schande" oder "Besatzer und Russifizierer, Hände weg von der Ukraine".

Für den Gesetzentwurf stimmten 234 der 450 Abgeordneten, nur zwei sprachen sich dagegen aus, Minderheitssprachen wie das Russische zu Amtssprachen zu machen. In der 46 Millionen Einwohner zählenden früheren Sowjetrepublik gibt es einen großen russischsprachigen Bevölkerungsanteil. Die westlich orientierte Opposition lehnt das von Präsident Wiktor Janukowitsch propagierte Russisch als Amtssprache strikt ab.