Danzig (dpa) - Kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft spüren Bundestrainer Joachim Löw und die deutschen Nationalspieler den riesigen Erfolgsdruck immer mehr.

«Die Anspannung ist vielleicht noch nie so groß gewesen, weil ich weiß, die Hoffnung und die Erwartungen bei uns allen, im DFB, bei den Fans und in der Mannschaft sind groß», sagte Teammanager Oliver Bierhoff bei der ersten Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Danziger Quartier zur Zielsetzung Titelgewinn. Der Europameister von 1996 warnte vor der Gefahr des Scheiterns: «Die Fallhöhe ist auch groß.»

Löw kann in der Endphase der Vorbereitung auf das erste Gruppenspiel am Samstag in Lwiw gegen Portugal mit allen 23 Spielern arbeiten. Auch Bastian Schweinsteiger und der am Vortag beim öffentlichen Training leicht angeschlagene Ersatztorwart Tim Wiese hätten das Geheimtraining am Dienstagvormittag «voll durchgezogen», berichtete Bierhoff: «Wir sind froh, dass wir auf alle 23 Spieler zurückgreifen können.» Der Schwerpunkt der Trainingsarbeit liege in den letzten Einheiten auf den «spielerischen Abläufen.»

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach äußerte bei der gemeinsamen Begrüßung mit Danzigs Oberbürgermeister Pawel Adamowicz den «Wunsch, dass wir möglichst lange hierbleiben möchten». Er spüre eine «unheimliche Vorfreude» auf das Turnier, erklärte Niersbach. Der DFB hat sein Teamhotel bis zum Tag vor dem Finale am 1. Juli in Kiew gebucht. Danzigs Stadtoberhaupt Adamowicz betonte, dass «die EURO die Polen und die Deutschen noch näher zusammengebracht» habe.