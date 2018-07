Berlin (dpa) - Amy Macdonald ist ein sehr gefühlsbetonter Mensch - ständig steigen der Sängerin die Tränen in die Augen. Sie weine, wenn sie etwas Schlimmes in den Nachrichten höre, bei traurigen Filmen, bei Tierfilmen. Sie weine sogar, wenn sie glücklich sei, sagte sie dem Magazin «in - Das Star & Style Magazin». Besonders geschmerzt habe sie aber der Tod ihrer Großmutter: «Wir hatten eine sehr enge Bindung. Am Freitag erscheint Amys neues Album «Life In A Beautiful Light».

