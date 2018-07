New York (dpa) - Designer-Preis für die ehemaligen Kinderstars Mary-Kate und Ashley Olsen (25): Die Zwillinge wurden am Montagabend (Ortszeit) in New York vom Berufsverband amerikanischer Modedesigner (CFDA) für ihr Label «The Row» als Designerinnen des Jahres ausgezeichnet.

Das berichtete das Webportal «E Online». US-Schauspieler Johnny Depp (48) wurde als Modeikone geehrt. Der «Fluch der Karibik»-Darsteller nahm den Preis bei der Verleihung im New Yorker Lincoln Center aber nicht persönlich entgegen. Der Modedesigner Tommy Hilfiger (61) wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.