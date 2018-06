Karlsruhe (dpa) - Haben Fluggäste einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen, wenn ihr Flug wegen eines Pilotenstreiks verschoben wird? Mit dieser Frage hat sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigt. Wird ein Streik ähnlich wie Unwetter oder Vulkanausbrüche zu den außergewöhnlichen Umständen gezählt, müssen die Fluggesellschaften nicht zahlen. Ist ein Streik vergleichbar mit technischen Defekten am Flugzeug oder der Erkrankung eines Piloten, werden 600 Euro pro Passagier fällig. Verhandelt wurden zwei Klagen gegen die Lufthansa. Der Senat will am Nachmittag entscheiden.

