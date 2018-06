Berlin (SID) - In der kommenden Saison spielen die Mannschaften der Volleyball-Bundesligen ihre Meister erstmals im Play-off-Modus mit vorgeschaltetem Pre-Play-off aus. Im Rahmen der Bundesligaversammlung verabschiedete der Vorstand der Deutschen Volleyball-Liga (DVL) ein einheitliches Spielsystem für die höchste Spielklasse der Frauen und Männer.

"Die Play-offs bei den Männern haben sich bewährt, das haben das Medieninteresse und die große Zuschauerresonanz gezeigt", sagte der DVL-Vorsitzende Michael Evers zur Entscheidung, Frauen und Männer zukünftig nach dem gleichen Modus spielen zu lassen.

Neu eingeführt wird in beiden Ligen das Pre-Play-off für die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn. Diese spielen in der Serie nach dem Modus "best of three" die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde der besten acht Teams aus, wie es bereits in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) praktiziert wird. "Durch die Einführung der Pre-Play-offs haben nun auch die Mannschaften im unteren Tabellendrittel die Möglichkeit, sich ihren Fans und Sponsoren länger zu präsentieren", betonte Evers.