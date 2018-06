Brüssel (SID) - Der Belgier Kevin Borlée verzichtet bei der Leichtathletik-EM in Helsinki (27. Juni bis 1. Juli) auf eine Verteidigung seines Titels über 400 m, um sich gezielt auf die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) vorzubereiten. "Ich hätte meinen Titel gerne verteidigt", sagte der 24-Jährige der Nachrichtenagentur Reuters: "Aber es ist ein olympisches Jahr und das Ziel sind die Olympischen Spiele."

Die Vorbereitungszeit nach dem EM-Finale über die Stadionrunde (29. Juni) auf den Endlauf in London (6. August) sei nicht ausreichend, sagte Jacques Borlée, zugleich Vater und Trainer des Europameisters von 2010. Allerdings geht Borlée in der finnischen Hauptstadt an der Seite seines Zwillingsbruders Jonathan in der 4x400-m-Staffel an den Start. In Barcelona hatte es für die Belgier vor zwei Jahren zur Bronzemedaille gereicht.