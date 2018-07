Khartum (AFP) In überfüllten Übergangslagern im Sudan warten noch immer zehntausende Südsudanesen auf ihre Ausreise. Bis zu 38.000 Menschen harrten unter äußerst schwierigen Bedingungen in 37 Lagern rings um die Hauptstadt Khartum aus, teilte das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) am Dienstag unter Berufung auf kommunale Vertreter mit. Ihre Zahl sei seit März "deutlich gestiegen", sagte eine UNHCR-Mitarbeiterin.

