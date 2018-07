Sydney (dpa) - Zehntausende Menschen haben in Ostasien, Australien und Neuseeland fasziniert ein Himmelsspektakel verfolgt, das erst in 105 Jahren wieder zu sehen sein wird. Mit Schutzbrillen ausgestattet verfolgten sie die Passage der Venus vor der Sonne. Der Planet war als keiner schwarzer Punkt vor der riesigen Sonnenscheibe zu sehen. Die Venuspassage dauert mehr als sechs Stunden. In Deutschland kann man nach Sonnenaufgang nur noch die letzten eineinhalb Stunden des Spektakels beobachten - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

