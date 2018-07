Brüssel (AFP) In Belgien sorgt der Vorschlag einer rechtsextremen Partei für Empörung, Hinweise auf Burka-tragende Frauen mit 250 Euro zu belohnen. Anti-Rassismus-Organisationen forderten die belgische Regierung am Mittwoch auf, gegen diesen "Aufruf zur Denunziation" der Partei Vlaams Belang "alle erforderlichen Maßnahmen" zu ergreifen. In Belgien ist das Tragen des Voll- und Gesichtsschleiers an öffentlichen Orten seit Juli 2011 verboten. Zuwiderhandlungen werden mit einem Bußgeld von 150 Euro bestraft. Schätzungen zufolge tragen in Belgien weniger als 300 Frauen den Nikab oder die Burka.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.