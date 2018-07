Berlin (AFP) Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Gesetzentwurf für das umstrittene Betreuungsgeld auf den Weg gebracht. Das wurde am Rande der Beratungen aus Regierungskreisen in Berlin bekannt. Ebenfalls beschlossen wurde die staatliche Förderung für private Pflegevorsorge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.